升息、貿易戰　安聯人壽總座保守看今年　但續增員拚數位

受惠景氣好轉帶動投資型保單買氣，加上擴展業務版圖策略奏效，安聯人壽2017年新契約業績保費達新台幣131.51億元，年成長97%，總保費收入824.28億元，年增50%，連續14年穩坐外資壽險銷售投資型保險總保費全年累計第一名的佳績，在保障型商品方面亦有所斬獲，以107%的高成長率表現，名列前茅。

根據壽險公會統計，2017年壽險業的初年度保費收入下滑1%，安聯人壽的初年度保費收入卻逆勢成長68%，投資型保單初年度保費收入更勁揚72%。安聯人壽總經理林順才24日表示，今（2018）年受到升息、中美貿易戰等不確定因素影響，投資型保單銷售應沒去年好，預估新契約業績成長力道將減緩至2到3成，但安聯仍會持續投資台灣，全面發展數位化，今年業務員也將增至3千人。

林順才分析，去年整體表現要歸功於產品、通路及顧客服務等3個核心策略運用得宜，才能突破重圍締造亮眼的銷售佳績，在擴展業務版圖部分，同樣也有亮眼表現，截至去年12月底止的安聯人壽業務員人數淨成長27.6%，大幅超越壽險業整體3.3%的人數成長。

展望2018年，林順才認為，雖然第1季投資型保單仍延續去年動能，表現非常好，但受到升息、中美貿易戰等不確定因素干擾，加上資本市場多頭行情已延續多年了，今年資本市場波動恐較大，他預期今年投資型保單銷售應沒去年好，是較具挑戰的1年，保守預估今年新契約業績增幅約2至3成。

面對投資環境的挑戰，林順才說，去年賣的較好的是目標到期基金投資保單，預期還會有所表現，喜歡儲蓄的人還是有這需求，安聯人壽也會持續推出創新概念的投資型保險商品定期壽險，以費率透明度高、繳費彈性大及符合成本效益等特色，讓客戶能依人生各階段的不同需求來調整保單內容，同時，內部也思考評估是否推出連結目標到期基金的投資型保單。

安聯人壽也將延續多元通路策略，持續強化服務品質與效率，更將全面發展數位化納入重要營運策略，以應數位金融的國際潮流，預計年中導入人工智慧虛擬助理優化保戶服務，保戶與智能助理間透過類似文字問答方式，就可辦理基本的保單變更作業，無需客服人員在電話線上協助，24小時全年無休為客戶服務。

此外，安聯人壽也持續支持業務員通路成長，目前業務員人數達逾2500人，今年將持續擴增業務員，目標年底增加至3000人，並拚2025年業務員達5000人，總保費也期望在3年能倍數成長。