台大校務會議論管案 程序議題吵2小時

（中央社記者陳至中台北24日電）台灣大學遴選出新校長管中閔，至今仍無法上任。台大今天上午9時召開校務會議，截至11時左右，進度仍停留在程序議題，包括投票決定曾擔任校長候選人、遴選委員的代表不需迴避。

會議開始至今約2小時，仍停留於程序議題。管中閔的其中一個爭議，在於曾在台灣大哥大擔任獨立董事，而遴選委員中的蔡明興（台灣大副董）卻沒有迴避。今天校務會議中，「迴避」議題也特別敏感。

由於多位校務會議代表曾擔任校長候選人、或校長遴選委員會委員，代理校長郭大維要求現場不記名投票，決定這些人在討論校長遴選相關提案時，是否需要「迴避」。此舉引發正反意見討論，連該不該用投票的方式決定，都有很多人有意見，學生會長林彥廷（遴選委員會代表）更是自請迴避參與投票。

最後在郭大維的堅持下，仍透過投票表決，其中對於校長候選人是否需迴避，贊成43、反對98票、空白3票，表決通過「不需」迴避。

對於校長遴選委員會委員是否需迴避，投票結果是贊成33票、反對111票、空白2票、廢票2票，也「不需」迴避。（編輯：方沛清）1070324