避免夜鶯擾人清夢 可以這樣做

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣政府1999服務專線最近常接到民眾抱怨電話，指出被夜鶯叫聲吵到整晚無法睡覺。農業處今天表示，只要了解夜鶯習性，多在頂樓活動如曬衣物、種花草，就能擺脫夜鶯打擾。

苗栗縣政府農業處指出，夜鶯是一種直接在地面下蛋育雛的夜行性鳥類，每年3至6月，為了驅趕其他雄鳥、繁殖下一代，會發出「追伊、追伊」的鳴叫聲，屬於自然現象，不宜使用驅趕或捕捉方式移除。

其實夜鶯原本的棲息地在溪床周邊，但近來河床疏濬工程較為頻繁，被迫遷移到市區的住家公寓頂樓產卵，因此，農業處表示，民眾可以在牠們尚未選擇住家頂樓作為傳宗接代基地前，在頂樓栽種花草、曬衣服或是遛遛小狗、小貓等寵物，增加頂樓利用度，讓夜鶯感覺到不安全，自然就選擇其他地方產卵。