網友下戰帖 馬斯克刪SpaceX和特斯拉臉書專頁

（中央社紐約23日綜合外電報導）矽谷億萬富翁馬斯克今天在推特接受網友挑戰，答應關閉太空探索科技公司（SpaceX）和電動車製造商特斯拉（Tesla）的臉書專頁後，言出必行把它們刪除。

路透社報導，一名網友推文給特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）說：「如果你是男人，就刪除太空探索科技公司的臉書專頁。」馬斯克回應：「我不知道有個專頁。會刪的。」

擁有數百萬追隨者的太空探索科技公司和特斯拉臉書專頁現在已不能使用。

馬斯克回應WhatsApp共同創辦人艾克頓（BrianActon）「刪除臉書」（#deletefacebook）的推文，在下方與網友展開交流。