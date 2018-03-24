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中央社

網友下戰帖 馬斯克刪SpaceX和特斯拉臉書專頁

中央社2018/03/24 12:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約23日綜合外電報導）矽谷億萬富翁馬斯克今天在推特接受網友挑戰，答應關閉太空探索科技公司（SpaceX）和電動車製造商特斯拉（Tesla）的臉書專頁後，言出必行把它們刪除。

路透社報導，一名網友推文給特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）說：「如果你是男人，就刪除太空探索科技公司的臉書專頁。」馬斯克回應：「我不知道有個專頁。會刪的。」

擁有數百萬追隨者的太空探索科技公司和特斯拉臉書專頁現在已不能使用。

馬斯克回應WhatsApp共同創辦人艾克頓（BrianActon）「刪除臉書」（#deletefacebook）的推文，在下方與網友展開交流。

2016年曾幫美國總統川普（Donald Trump）競選的分析業者劍橋分析（Cambridge Analytica），不當取得全球最大社群網站臉書用戶個資，引發臉書用戶不滿，因此有人發起「刪除臉書」活動。

由於Instagram由臉書持有，因此許多網友也要馬斯克刪除他公司的Instagram帳號。

馬斯克回應：「Instagram可能還好…由於它仍是獨立作業。」

「我不使用臉書，從來沒有過，所以不要以為我是某種烈士或我的公司遭受重大打擊。此外，我們沒有打廣告或支付任何代言費，所以…沒差。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1070324

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