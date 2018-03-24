彰化溪湖庄役場修復說明會 盼提高使用率

張雀芬指出，溪湖庄役場在民國91年被登錄為歷史建築，目前由溪湖鎮公所管理作為溪湖藝文館，而庄役場曾是日治時期的街庄級行政官署，建築結構完整，造型典雅，具有折衷主義的建築風格，有其歷史文化藝術價值以及時代意義。

彰化縣文化局今天上午在溪湖藝文館舉辦「彰化縣歷史建築溪湖庄役場修復工程規劃設計說明會」，說明會由張雀芬主持，參與的貴賓還有民主進步黨籍彰化縣議員李清木以及溪湖鎮公所秘書楊奇勳等人。

張雀芬表示，溪湖藝文館具有保存價值，文化局去年4月向中央爭取到文化部的補助新台幣85萬多元，加上縣府編列的配合款37萬2000元，總計約143萬元進行整修；而這次修復計畫重點除了整修原有藝文館內建築構造損壞的部分，並進行補強，同時對於未來藝文館是否要轉型以及增加使用率聽取大家的意見。

根據文化部文化資產局的資料，溪湖庄役場是台灣留下極少的「役場」之一，屬於日治時期街庄級之行政官署，建築為兩層椄長方體，一樓與二樓皆為矩形平面，另外在主體建築後方設有宿舍棟與值班警衛室，後來因為空間不足，因此拆除2棟附屬建築以進行增建，而庄役場也曾是溪湖鎮公所的辦公廳舍，鎮公所遷移到現址後，就改為溪湖藝文館，作為藝文空間使用。（編輯：方沛清）1070324