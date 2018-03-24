支出法案簽得不爽 川普揚言下不為例

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天一度揚言要讓政府關門，但後來作罷。儘管對預算案許多條款感到「不高興」，他仍然簽署了法案，但警告往後絕不會再支持任何類似的法案或協議。

路透社報導，川普表示儘管不滿當中部分議題，他最後還是簽了法案，因為法案增加600億美元軍費開支，讓他相信值得做出妥協。

在簽署之前，川普一度推文抱怨，法案不足以挹注他在墨西哥邊界築牆的支出，且事關80多萬人的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）議題完全被民主黨給放棄，揚言「我正考慮否決這項綜合性支出法案」。