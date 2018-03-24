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中央社

支出法案簽得不爽 川普揚言下不為例

中央社2018/03/24 12:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天一度揚言要讓政府關門，但後來作罷。儘管對預算案許多條款感到「不高興」，他仍然簽署了法案，但警告往後絕不會再支持任何類似的法案或協議。

路透社報導，川普表示儘管不滿當中部分議題，他最後還是簽了法案，因為法案增加600億美元軍費開支，讓他相信值得做出妥協。

在簽署之前，川普一度推文抱怨，法案不足以挹注他在墨西哥邊界築牆的支出，且事關80多萬人的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）議題完全被民主黨給放棄，揚言「我正考慮否決這項綜合性支出法案」。

法新社報導，川普原先揚言否決預算案，而幾小時後批准協議時，明顯面露委屈，結束了混亂的又一週。這項協議由共和黨掌控的國會達成，涉及1兆3000億美元。

川普怒斥「瘋狂」的立法程序促成這個「沒有人懂」的法案，並說他是因為「國家安全問題」才簽署。

他在倉促安排、扯東扯西的致詞中表示：「我對於這項法案中的許多事感到不高興。」「許多事本不該列在這項法案中，但在某種意義上，我們被迫（同意）。但我對國會說，我再也不會簽這樣的法案了。絕不會有第2次。」

白宮的危機似乎一波未平，一波又起，這段最後一刻上演的情節，只是為原先的混亂火上加油。川普光是在這週，就換掉了自家國安顧問、與中國展開新貿易戰，還出言刺激通俄案的調查人員。

他同時也面臨數量多到前所未見的醜聞，包括一起誹謗訴訟，與至少兩起婚外情指控。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳亦偉）1070324

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