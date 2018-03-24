扁聯會成立 陳水扁：不是小貓兩三隻

（中央社記者葉素萍台北24日電）前總統陳水扁支持者成立「扁聯會」，今天召開授證大會。陳水扁未到場，但以視訊致詞說，過去他們被笑是一小撮人、小貓兩三隻的扁奴，現在成長壯大，「讓我們越來越有信心」。

陳水扁表示，阿扁們聯誼會在近10年來，從沒幾個人，在台北市議會被笑說是「一小撮人、小貓兩三隻的扁奴」，現在有這麼盛大的成立大會，短短時間內有這麼大成長，「讓我們愈來愈有信心」。

他說，扁聯會成立宗旨就是一邊一國、台灣入聯與平反阿扁，「我們絕對有信心」，這條路就是台灣國家路，最近成立的喜樂島聯盟也是同樣的台灣國家路，分進合擊；雖然大家心裡很清楚，政府不可能讓喜樂島要推動的重大工作、神聖使命如願，但沒關係、不能放棄，不能有壓力就讓步，要堅持做對的事、走對的路。