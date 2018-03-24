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中央社

起亞高球菁英賽次輪 徐薇淩並列第7名

中央社2018/03/24 12:20
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北24日綜合報導）台灣高球女將徐薇淩今天在起亞菁英賽次輪繳出6鳥、0柏忌，低於標準桿6桿的66桿，兩輪合計低於標準桿6桿的138桿成績並列第7，順利獲得晉級。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金180萬美元的起亞菁英賽，當地時間22日起在美國加州進行4回合共72洞的賽事。

首輪表現震盪，交出6隻小鳥、3個柏忌、1個3柏忌，平標準桿72桿的徐薇淩，次輪找回準星，整場比賽抓下6隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，兩輪合計低於標準桿6桿的138桿成績讓排名上升到並列第7名，順利獲得晉級。

錢珮芸首輪打出5鳥、3柏忌，低於標準桿2桿的70桿，次輪她雖抓下5隻小鳥，但吞下2個柏忌和2個雙柏忌，以高於標準桿1桿的73桿交卡，兩輪合計低於標準桿1桿的143桿並列59名，同樣取得晉級資格。

曾雅妮、龔怡萍在打完前兩輪後，分別以高於標準桿2桿的146桿、高於標準桿11桿的155桿，排在並列94名、並列139名，兩人都無緣晉級。

美國女將克爾（Cristie Kerr）首輪打出5鳥、0柏忌，低於標準桿5桿的67桿，次輪她再飆出8鳥、0柏忌，低於標準桿8桿的64桿，兩輪合計低於標準桿13桿的131桿位居領先位置。（編輯：方沛清）1070324

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