女坐博愛座遭嗆「不會不好意思？」　7字回擊魔人阿伯

「個人意見」平時除在臉書分享對穿搭、時尚品味的看法之外，有時也會分享生活上的大小事。昨（ 23 ）日晚間，他在臉書發文透露在捷運上遇到「魔人」，當時捷運上相當擁擠，一名阿伯以一副正義之師的口吻對博愛座上的一名女子，說道「你坐在這都不會不好意思喔。」女子聽了，只得虛弱的回答「我之前剛開過刀」。

博愛座理應是讓需要的人使用，但近年來常有民眾仗著年紀較大要求他人讓位，或自以為正義教訓他人的狀況出現。最近，又有一名老伯對坐在博愛座的女子說「你坐在這都不會不好意思喔。」在得知女子剛開過刀後立刻閉嘴，卻連道歉都沒有，令在一旁目擊此事的部落客「個人意見」火大開罵。

想不到阿伯竟只回了一聲「嗯」就沒再說話，讓當時在一旁目睹過程的「個人意見」忍不住生氣，痛批「你今天既然要求人家有基本禮儀，誤會別人也該道歉吧。」並指出，博愛座上面的博愛是要提醒大家都要有博愛之心，不論坐在上面的人外觀如何都有其需要坐的理由「而不是拿來罵人『你怎麼沒有博愛。』」

發文引起許多網友共鳴，紛紛留言分享經歷「我有次生理期來搭公車，站很久好不容易有位子了才坐沒幾站，就被大嬸唸說年輕人怎不讓座給孕婦」、「我懷孕 9 個月坐博愛座，隔壁的老先生對我說：請問你有 65 歲嗎？我就把肚子上的包包拿開說我快生了。之後他很尷尬的道歉，還因為太尷尬一直找話聊」引起熱議。

▲部落客「個人意見」在臉書分享搭捷運目睹正義魔人的情形。（圖／翻攝自「個人意見」臉書）