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中央社

分析：共軍可能不再容忍美軍在南海挑釁

中央社2018/03/24 12:45
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者張謙香港24日電）在中國和美國準備打貿易戰之際，有分析指出，目前南海局勢更為嚴峻，處於「極度危險」邊緣，解放軍可能不再容忍美軍在區內的挑釁。

外電報導，美國海軍驅逐艦穆斯丁號（USS Mustin）23日在南海執行「航行自由」行動，並駛入中國大陸填海造陸的美濟礁12海里範圍內。

隨後，大陸國防部新聞發言人任國強就此發表談話說，「美方這種做法破壞中美兩國兩軍關係氛圍，造成雙方海空兵力近距離接觸，極易引發誤判甚至海空意外事件，這是對中方的嚴重政治和軍事挑釁。」

大陸外交部發言人華春瑩也就此回應說，「美方有關行徑……危及中方島上設施及人員安全，是嚴重的政治和軍事挑釁。」

香港亞太研究中心祕書長李風今天向中央社記者說，這次大陸軍方和外交部的回應用語較過去嚴厲，比如任國強提到「雙方海空兵力近距離接觸」和「對中方的嚴重政治和軍事挑釁」。

他說，美國軍艦已多次闖進大陸在南海的島礁，而解放軍的最新回應已到達這個地步，那就可能意味著解放軍對類似事件已不能容忍，下次有可能採取更強硬和實質的反應。

他沒有預測解放軍下一步可能採取的強硬和實質反應是什麼，但認為當前中美軍方在南海正處於「極度危險」邊緣。（編輯：周慧盈）1070324

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