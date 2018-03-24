清明習俗無死角／以下這些人請從掃墓列車下車！

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）馬上就到了全民除草運動的日子了～雖然現在幾乎都已換成了火葬形式，掃墓也多往靈骨塔走，但相信大部分的家庭還是必須去掃墓看看爺爺的爸爸、爺爺的爺爺、爺爺的爺爺的爺爺（夠了）……左編知道很多人其實都不太喜歡掃墓，因為要除草、曬太陽、爬坡練體能，所以這一篇就來教大家怎麼樣可以躲過掃墓（大錯特錯！）。

孕婦

其實撇開習俗不說，因為墓地多在偏僻、陡坡的地方，孕婦若是走路不小心跌倒、出意外也是很麻煩的事情，燒金紙的煙灰、放鞭炮這些習俗對孕婦都會造成影響。若是從習俗角度看，因為孕婦肚子裡正在孕育新生命，不建議這麼早就去接觸靈魂，擔心靈魂會對肚中胎兒造成不好的影響，甚至是導致夭折；若是孕婦真的很想去，或是被「人情壓力」、「家族壓力」逼著一定要去，那建議可以在肚子上用紅色的布或是圍巾包著，不讓靈魂直接接觸到肚子裡的新生命。

三歲以下小孩子

三歲以下的小孩子比較容易接觸到另一個世界的靈魂，因此也比較容易被影響；但就現實面考量，三歲以下的小孩子體力比較不好，也需要比較多注意力在小孩照護上，掃墓又是大人忙碌來忙碌去的時候，真的帶著三歲小孩的話，大人可能也會綁手綁腳。

重病患者

呃……先說，重病患者哪裡都不應該去吧！重病患者要維持體力有很多種方法，但可以不用選擇這麼「激烈」的方法，依民俗角度看，重病患者免疫力低下、元神氣虛，很容易遭其他靈體入侵，所以不建議到墓地；另外，像是大病初癒、剛結束手術、印堂發黑等症狀的人，都建議不要到墓地去掃墓。

以上是可以免除清明掃墓勞役的名單（誤），但左編覺得清明掃墓就是華人體現「慎終追遠」的精神，不用想得太嚴肅、太恐怖，以上的習俗建議也是僅供參考，最重要的還是每個人評估自己的身體狀況、環境狀況，切勿逞強，也不要搞得人心惶惶，保持正面、沈靜的心態才是最好的辦法！

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/