凱蒂佩芮4月攻蛋開唱 10道具貨櫃重裝來台

唱片公司表示，這場風靡全球的演唱會，凱蒂將帶著演唱道具橫跨海洋來到亞洲，為呈現最完美演出，不惜重金載運10個貨櫃設備空運來台，有重達5萬多公斤的道具及6套炫麗造型，要讓粉絲「見證」魅力。

（中央社記者江佩凌台北24日電）美國歌手凱蒂佩芮4月將二度來台攻蛋舉行演唱會，為呈現完美演出，重達5萬多公斤的道具及6套炫麗造型，不惜重金載運10個貨櫃設備空運來台，要帶給歌迷感官衝擊、驚喜不斷。

2015年凱蒂佩芮首度攻蛋舉行「超炫光世界巡迴演唱會」，驚奇的感官衝擊和百變造型令人驚豔，當時她更披上中華民國國旗獻唱，在粉絲心中留下經典畫面。

凱蒂說：「其實見證巡演跟超炫光有一點像，顏色繽紛多彩、千變萬化的舞台與造型服，超乎你想像的好玩，不斷的變化、肯定能不斷帶給大家驚喜。」

每回都帶來絢麗演出的凱蒂佩芮，2015年超級盃騎著機械金獅霸氣亮相，12分鐘的表演連換多場造型及場景，媲美演唱會的超高規格表演，總是用盡心思帶來精湛演出的她，更被評為40大最佳演出歌手。

凱蒂佩芮「見證：巡演（WITNESS: the Tour）」演唱會將於4月4日台北小巨蛋登場。（編輯：卞金峰）1070324