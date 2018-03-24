前中國財長談貿易報復工具 美國大豆汽車與飛機

（中央社記者陳家倫上海24日電）美國對中國發起貿易戰，中國前財政部長樓繼偉今天表示：「如果要我來打（貿易戰），我肯定先打大豆，然後打汽車，然後打飛機」。但他研判，貿易戰的結局仍會走向談判。

美國23日起分別對進口鋼鐵、鋁產品課高達25%與10%的懲罰性關稅，中國未獲豁免。此外，美國總統川普對中國啟動「301調查」結果出爐後，可能對從中國進口的600億美元商品課徵25%高關稅。

上海澎湃新聞報導，中國商務部23日上午回擊，表示已研擬對部分美國進口產品加徵15%至25%的關稅。該清單暫定包含7類、128個稅項產品，涉及美國對中國約30億美元出口。這128個稅項產品中，未見被視為最具殺傷力的美國大豆。