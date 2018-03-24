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中央社

前中國財長談貿易報復工具 美國大豆汽車與飛機

中央社2018/03/24 12:55
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海24日電）美國對中國發起貿易戰，中國前財政部長樓繼偉今天表示：「如果要我來打（貿易戰），我肯定先打大豆，然後打汽車，然後打飛機」。但他研判，貿易戰的結局仍會走向談判。

美國23日起分別對進口鋼鐵、鋁產品課高達25%與10%的懲罰性關稅，中國未獲豁免。此外，美國總統川普對中國啟動「301調查」結果出爐後，可能對從中國進口的600億美元商品課徵25%高關稅。

上海澎湃新聞報導，中國商務部23日上午回擊，表示已研擬對部分美國進口產品加徵15%至25%的關稅。該清單暫定包含7類、128個稅項產品，涉及美國對中國約30億美元出口。這128個稅項產品中，未見被視為最具殺傷力的美國大豆。

報導指出，中國前財政部長、全國社會保障基金理事會理事長樓繼偉今天在「中國發展高層論壇2018年會」上表示，中美之間的貿易逆差不是中美之間的問題，美國貿易赤字不是來自中國就是來自其他國家，因為中國競爭力強，所以主要來自中國。

談及中國商務部給出的回擊措施時，樓繼偉說，他覺得目前中國給出的措施是比較軟弱的；「如果要我來打，我肯定先打大豆，然後打汽車，然後打飛機。」

他接著表示，雖然貿易戰的結局仍會走向談判，但貿易戰對雙方都會產生傷害，「傷敵一千，自損八百。」

根據中國商務部23日研擬的貿易報復清單，制裁順序分為兩步走。第一階段將針對鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等加徵15%的關稅。第二階段將針對豬肉及製品、廢鋁擬加徵25%的關稅。（編輯：楊昇儒）1070324

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