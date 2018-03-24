馬英九：走訪各地 感受原住民活力與創意

馬英九穿著原住民族傳統服飾進場，他致詞時說，卸任總統後走訪各地，都會與原住民朋友見面，感受到原住民的活力與創意。

由台灣原住民族生存發展協會主辦的「2018台灣原民園～華山傳唱～全國原住民農特產推廣活動」，上午在華山文創園區展開，除了馬英九外，中國國民黨立委孔文吉、原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒等人都到場。

（中央社記者蘇龍麒台北24日電）前總統馬英九今天出席原住民農特產推廣活動，特別穿著原住民族傳統服飾進場，致詞時還用多種原住民語言打招呼。他說，卸任後到各地走訪，感受到原住民的活力與創意。

他表示，經過多方查考，越來越多原住民找到自己的根源，原住民族已經從過去的9族，增加到現在的16族，共有55萬人，原住民族是台灣重要的資產。

馬英九說，他擔任總統時，提出原住民政策「尊重差異、公平正義、推廣自治、自主發展」的16字。

馬英九表示，擔任台北市長期間，孔文吉是台北市政府原住民族事務委員會主任委員，當時一起發展原住民求學、就業與取得住宅，讓原住民發展得到更多的保障。

身兼台灣原住民族生存發展協會理事長的孔文吉說，這兩天的活動，邀請許多花蓮原住民到場販售農特產品，希望幫助0206花蓮地震災民。

孔文吉說，這兩天的活動會有30多個表演團體或歌手，現場擺設50個攤位，販賣原住民的各種美食，他未來也會在立法院繼續關注原住民產業經濟發展。(編輯：陳永昌)1070324