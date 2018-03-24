筆戳獄友眼睛 受刑人判刑1年5月

（中央社記者蕭博文台北24日電）一名在台北監獄服刑的陳姓男子，不滿同房的張姓獄友指責他占用廁所，持原子筆朝張男眼睛戳去，但僅戳中眉毛。高院日前依重傷害未遂罪，判處陳男1年5月徒刑，可上訴。

台灣高等法院公布的判決書指出，陳姓男子因殺人未遂罪於台北監獄服刑，與張姓男子為同房獄友，平日交情不錯。

民國105年5月10日晚間，陳姓男子不滿張姓男子不斷制止他說話，還指責他占用廁所太久，按報告鈴請求調房。

由於獄方遲未處理，陳姓男子一時氣憤，持原子筆走到張姓男子背後，右手扳起張男頭部，左手持原子筆朝張男眼睛方向戳擊，但只戳到張男右眉，且因用力過猛，原子筆當場碎裂。