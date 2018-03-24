鍾佳濱蘇巧慧提案 高教改隸屬科技部

（中央社記者蘇龍麒台北24日電）民主進步黨籍立法委員鍾佳濱、蘇巧慧分別提案修法，希望高等教育改隸科技部，讓高教與國民教育分別由不同部會管理。

蘇巧慧提出行政院組織法第3條條文修正草案，在提案說明中指出，高教是為培育專業人才，以滿足國家發展人力需求，並以學術研究支撐國家發展戰略，須兼顧大學自治，但國教首重國家能否提供公平教育機會與資源，具強制、普遍和免費等性質，兩者間頗有差異。

蘇巧慧參考法國體例，建議將教育部及科技部分別改制為「國民教育部」及「高等教育及科技部」。

鍾佳濱表示，大學是不可或缺的研究主力，他提出行政院組織法第3條條文修正草案，將國立大學隸屬科技部，成為科技及學術部。