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中央社

鍾佳濱蘇巧慧提案 高教改隸屬科技部

中央社2018/03/24 13:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北24日電）民主進步黨籍立法委員鍾佳濱、蘇巧慧分別提案修法，希望高等教育改隸科技部，讓高教與國民教育分別由不同部會管理。

蘇巧慧提出行政院組織法第3條條文修正草案，在提案說明中指出，高教是為培育專業人才，以滿足國家發展人力需求，並以學術研究支撐國家發展戰略，須兼顧大學自治，但國教首重國家能否提供公平教育機會與資源，具強制、普遍和免費等性質，兩者間頗有差異。

蘇巧慧參考法國體例，建議將教育部及科技部分別改制為「國民教育部」及「高等教育及科技部」。

鍾佳濱表示，大學是不可或缺的研究主力，他提出行政院組織法第3條條文修正草案，將國立大學隸屬科技部，成為科技及學術部。

鍾佳濱說，中央政府每年投入新台幣1000億元補助研究機構，科技部占4成，而科技部每年補助台灣大學等8所研究型主力大學128.6億元。科技部年度預算477元，補助大學研究經費183億元，占年度總支出38.3%；大學校園業務收入合計554億元，科技部補助147億元，占學校年度收入26%，大學與科技部互為共生。

他說，教育部掌管全國教育機關，包含中小學與學前教育、原住民族及少數族群教育、技術職業教育、社會及終身教育等，但國民基礎教育與高教有差異性，現在各大學自主治校、發展各校特色，教學型與研究型大學往各自目標發展，他提案修法，高教中研究型大學列入科技部掌管。

鍾佳濱表示，目前高教由教育部高教司負責，技職體系有許多科技大學仍屬於教育部技術及職業教育司負責，究竟國立大學、私立大學或技職體系有多少要改隸科技部，可等立法院審查法案時再細部討論。（編輯：李明宗）1070324

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