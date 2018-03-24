侯友宜斥金介壽抹黑　周錫瑋：應誠實面對

周錫瑋今（24）日受訪時強調，每一個參選人都會被質疑，所有被質疑的問題，要充分的回答，很多事情不要當做是選舉的抹黑，選舉的時候，就是人民開始檢驗你的時候；此外，每個人都經歷過選舉的激烈過程，因此必須很誠實與充分的去面對，這反而是一個好（說明）的機會。

爭取國民黨新北市長提名的前新北市議員金介壽，爆料握有對手侯友宜在警界服務時與黑道掛勾的人證，侯友宜則呼籲，不要老用抹黑的方式選舉；周錫瑋認為，很多事情不要當做是選舉的抹黑，選舉就是人民開始檢驗你的時候，必須很誠實與充分的面對。

侯友宜呼籲黨內初選不要鬥氣的看法？周錫瑋說，他完全沒有鬥氣，辯論是市民的要求，市民希望知道所有的參選人有沒有「牛肉」、政見到底對不對？參選人好不容易有機會將自己的政見、理念與藍圖，有機會讓市民可以聽到與看到，市民如果給我們一些好的意見，我們可以修正的更好。

周錫瑋表示，在這個時代，所有的參選人必須要有「膽量」，且樂觀接受市民的檢視，及其他政治人物提出的問題；並意有所指，「開開心心、有膽量去接受大家的檢視」，如果怯於「辯論」與「檢視」，那就是沒有「膽量」。

針對國民黨23日舉行的首場新北市長初選政見發表會上，周錫瑋、侯友宜與金介壽依序上台發表政見，但外界質疑三人似乎刻意不同框？周錫瑋回應，他昨天是自己講完後，接受記者的訪問，受訪後有聽了侯友宜的部分演講，及全程聽完金介壽的演講！

周錫瑋指出，他昨天幾乎是是全程的參與首場新北市長初選政見發表會，但的確有人沒有聽第一位及第三位的演講，不過都予以尊重；但話鋒一轉的指出，三個人無法同時上台的機制是錯，因為三個人一起在台上，才可以針對彼此的政見交相提問。