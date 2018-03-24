波頓任美國安顧問 楊甦棣：助台旅法落實

他認為，未來美國將有意願增加美國官員訪台的頻率，官員層級也會拉高；但這還是要由白宮決定。

楊甦棣今天出席由世界台灣人大會與台灣國家聯盟主辦的海內外台灣國是會議並發表專題演講。有關台灣旅行法，他接受中央社記者採訪時表示，法案已由美國國會通過，美國總統川普簽署生效，但將來如何落實執行，由美國行政部門決定。

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣今天表示，台灣旅行法生效後，預期訪問台灣的美國官員層級與頻率將越來越高；美國新任國家安全顧問波頓上任後，將有助台旅法的落實。

楊甦棣指出，川普指派的新任國家安全顧問波頓，非常了解台灣，他預期，波頓就任新職後，對落實台灣旅行法，將較容易做出具體決定與行動。

同時，楊甦棣說，過去在台灣關係法的架構下，曾有美國閣員級官員訪問台灣；台灣旅行法則是強調美國高層訪台的重要性。

美國國會今年稍早通過「台灣旅行法案」，完成國會立法程序後，法案由川普16日正式簽署生效。這項法律鼓勵美國政府增進台美雙邊官方交流層級，進一步提升台美關係。

此外，有關美國在台協會（AIT）內湖新址預計6月舉行剪綵典禮，楊甦棣說，若美國派遣與台灣事務相關的閣員級官員訪台參加剪綵典禮，會是很棒的事。

於2006年到2009年擔任AIT台北辦事處處長的楊甦棣說，AIT內湖新館將落成，他感到很驕傲；當時他不僅協助找到新館的土地，也參與初期設計藍圖的討論。他也表示，很樂意參加內湖新館的剪綵典禮。(編輯：陳永昌)1070324