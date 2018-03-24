鎖匠畫家嚴榮宗 25日分享追光技法

（中央社記者林長順新北24日電）「鎖匠畫家」嚴榮宗自幼罹患小兒麻痺症，卻無畏身障與病痛磨難，以自創的「追光技法」，獲得加拿大畫家最高榮譽的SFCA大師級肯定。

嚴榮宗25日將到新北市立圖書館總館帶來他的作品，同時分享獨創的「追光技法」。

嚴榮宗是著名的鎖匠、篆刻家、也是油畫家，從小罹患小兒麻痺，近年又罹患大小腦萎縮，求學、成長過程充滿挫折，小學五年級時畫畫甚至被老師打「丁」。

因為家貧，嚴榮宗中學時放棄讀書夢，但他學開鎖、刻印章，從路邊攤鎖匠成為開鎖之父，連知名的天才開鎖退休警官謝文苑，都曾多次登門請益。