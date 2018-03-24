鎖匠畫家嚴榮宗 25日分享追光技法

（中央社記者林長順新北24日電）「鎖匠畫家」嚴榮宗自幼罹患小兒麻痺症，卻無畏身障與病痛磨難，以自創的「追光技法」，獲得加拿大畫家最高榮譽的SFCA大師級肯定。
嚴榮宗25日將到新北市立圖書館總館帶來他的作品，同時分享獨創的「追光技法」。
嚴榮宗是著名的鎖匠、篆刻家、也是油畫家，從小罹患小兒麻痺，近年又罹患大小腦萎縮，求學、成長過程充滿挫折，小學五年級時畫畫甚至被老師打「丁」。
因為家貧，嚴榮宗中學時放棄讀書夢，但他學開鎖、刻印章，從路邊攤鎖匠成為開鎖之父，連知名的天才開鎖退休警官謝文苑，都曾多次登門請益。
嚴榮宗幾年前移民加拿大後重拾畫筆自學油畫，短短5年靠著自創的「追光技法」，在2016年榮獲加拿大畫家最高榮譽的SFCA席位，更出版自傳「追光勇士」分享不斷克服困境的人生歷程。他也成立公益身障繪畫班，義務指導身障朋友和有天份的孩子們作畫，傳承台灣的美術教育。
近年罹患大小腦萎縮的嚴榮宗，逐漸握不住畫筆，與時間賽跑的他，3月25日將到新北市立圖書館總館和大家分享他獨創的「追光技法」，同時帶來他連續4年入選世界大賽的作品，希望鼓勵所有遇到困難、停滯不前的朋友們，只有不願意，沒有不可能。
相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw)；洽詢電話(02)26757321。（編輯：方沛清）1070324