股市動盪 全球富豪身家縮水12.8兆

（中央社紐約23日綜合外電報導）全球500大富豪這兩個月來損失慘重，從1月26日市場攀頂後至今，他們的財富共縮水4360億美元（約新台幣12.8兆元）。

彭博報導，在針對關稅和報復的激烈言詞下，美股標普500指數和道瓊工業指數創兩年多來最大週跌幅，全球500大富豪本週財富淨值合計減少1810億美元。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg BillionairesIndex），臉書（Facebook Inc.）執行長祖克柏（MarkZuckerberg）本週財富蒸發103億美元。在臉書爆發個資外洩醜聞後，祖克柏的排名下滑3名到第7名。