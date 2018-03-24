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中央社

股市動盪 全球富豪身家縮水12.8兆

中央社2018/03/24 13:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社紐約23日綜合外電報導）全球500大富豪這兩個月來損失慘重，從1月26日市場攀頂後至今，他們的財富共縮水4360億美元（約新台幣12.8兆元）。

彭博報導，在針對關稅和報復的激烈言詞下，美股標普500指數和道瓊工業指數創兩年多來最大週跌幅，全球500大富豪本週財富淨值合計減少1810億美元。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg BillionairesIndex），臉書（Facebook Inc.）執行長祖克柏（MarkZuckerberg）本週財富蒸發103億美元。在臉書爆發個資外洩醜聞後，祖克柏的排名下滑3名到第7名。

報導指出資料分析業者劍橋分析（CambridgeAnalytica）收集5000萬臉書用戶個資後，臉書股價應聲重挫14%。

另外甲骨文（Oracle Corp.）創辦人艾里森（Larry Ellison）財富減少70億美元，因甲骨文預測與雲端相關的產品銷售成長將放緩。

波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway Inc.）的巴菲特（Warren Buffett）、亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）的貝佐斯（Jeff Bezos）和Alphabet公司的佩吉（Larry Page）共計損失170億美元。

根據彭博億萬富豪指數，全球500大富豪共擁有5.2兆美元財富。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070324

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