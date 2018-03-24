埃及大選在即 現任總統料無懸念勝出

（中央社開羅24日綜合外電報導）埃及總統大選將在26日登場，現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）屆時料將輕鬆拿下第2屆4年任期。

埃及是人口最多的阿拉伯國家，國內約有6000多萬登記選民可在26到28日的3天大選中投票。

選民將可從現任總統與另一名候選人穆沙（MoussaMostafa Moussa）間做出抉擇。65歲的穆沙是位不有名的政治人物，他在截止日前臨陣登記參選，讓大選不至於成為獨角比賽。

法新社報導，開羅大學政治學教授塞德（MostafaKamel al-Sayed）表示：「穆沙拿下大量選票的贏面很小。許多人連他有參選都不知道，他普遍來說知名度也不高。」