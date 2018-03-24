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中央社

埃及大選在即 現任總統料無懸念勝出

中央社2018/03/24 13:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社開羅24日綜合外電報導）埃及總統大選將在26日登場，現任總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）屆時料將輕鬆拿下第2屆4年任期。

埃及是人口最多的阿拉伯國家，國內約有6000多萬登記選民可在26到28日的3天大選中投票。

選民將可從現任總統與另一名候選人穆沙（MoussaMostafa Moussa）間做出抉擇。65歲的穆沙是位不有名的政治人物，他在截止日前臨陣登記參選，讓大選不至於成為獨角比賽。

法新社報導，開羅大學政治學教授塞德（MostafaKamel al-Sayed）表示：「穆沙拿下大量選票的贏面很小。許多人連他有參選都不知道，他普遍來說知名度也不高。」

這週在埃及電視播出的訪談中，63歲的塞西表示，缺乏競爭對手不是出自他的操作。

塞西在2014大選曾迎戰有名的左派政治人物薩巴希（Hamdeen Sabbahi）。儘管薩巴希比穆沙有名許多，塞西當年仍拿下了96.9%的選票。

由於塞西勝券在握，當局今年焦點放在投票率，以提高大選合法性。塞西在選前就曾露面強調，高投票人數非常重要。

2014年總統大選原定為期兩天，但僅約37%選民參與投票，促使當局將投票時間延長一天，最終投票率為47.5%。塞德表示，今年投票率連要達到37%都很難。

塞西在競選期間，經常在電視報紙上露面，大讚4年任期內建造的工廠與基礎建設工程。

埃及各城市掛滿印有塞西照片與企業主支持字句的布條，以開羅尤甚；至於支持穆沙的海報，則非常少見。（譯者：陳乃瑜/核稿：盧映孜）1070324

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