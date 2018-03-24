單親媽工作婚姻雙重受挫　佇立派出所外求援

第一分局西區所警員日前出勤時，發現有名女子帶著女嬰在派出所外徘徊不去，林員覺得很眼熟，隨即外出巡邏。沒想到返所時該女仍佇立在外，林員上前關心，原來是4年前曾經接受林員轉介母喪扶助的劉姓女子。劉女訴說最近生活陷困，不得已才到派出所外碰碰運氣，林員查證後趕緊協助申請區公所馬上關懷，並轉介神岡區通天宮、南清功德會、台中市友愛、善願慈善基金會及港龍慈善協會等多家慈善團體申請補助，協助母女暫度難關。

劉女無奈的向員警表示，婚後產下一女，一開始還覺得相當幸福美滿，沒想到可能因為產後身材走樣，加上工作從正職淪為代班，去年底丈夫竟不告而別，直到年初才露面協議離婚，她只好帶著女兒暫時借住友人家，但這幾個月來她已經花光積蓄、心力交瘁，實在沒辦法，才會向警察求助。

台中市大里區公所獲知林員通報劉女處境後，除立即辦理馬上關懷與申請低收入戶補助外，也緊急提供劉女特殊境遇家庭專案協助，實質提供奶粉與尿布，希望能助其早日恢復正常生活。

