故事的宮殿 故宮微電影父女情動人

故事靈感取材於故宮員工的真實故事改編，從一對父女的共同回憶中，闡述故宮是個具有故事感的宮殿，期望每個來故宮參觀的遊客，都能夠創造屬於自己獨特的回憶。

國立故宮博物院推出「故事的宮殿：記憶在手心」微電影，由過去曾幫Google拍攝「齊柏林：高空捕捉台灣之美」紀錄片廣告的盧建彰領軍，由資深演員王道、劇場演員謝盈萱主演。

劇情描述謝盈萱繼承退休父親守護文物的志業，進入故宮擔任研究人員，然而年邁的父親卻受失智症侵擾，逐漸失去記憶。

盧建彰透過父女牽手漫步故宮華表大道、雞蛋花下，父親的手已不能控制自如，但仍奮力夾菜，以及女兒握著父親微顫的手，寫下春聯等細膩場景，除了勾勒出世代傳承的意象外，也呼應微電影主題曲歌詞「記憶在手心，緊握就不會忘記」。

盧建彰接受中央社訪問時表示，在接下拍片任務時，回想上一次去故宮已經是20年前的事，讓他意識到，「故宮是全球十大熱門博物館之一，我們離它如此的近，卻往往花大錢去國外看大英博物館、羅浮宮，這感覺就像我們對待家人一樣，覺得它一直都在，所以才失去關心。」

尤其盧建彰的媽媽也得失智症，創作這個劇本時，更讓他感受到，「人們會對於失去記憶會感到恐懼」，微電影有一段是王道看著謝盈萱，說不出她的名字，一度忘了眼前的人就是他女兒，這一幕催淚動人。

盧建彰認為，「戰勝恐懼，最後還是要回到手心，只要緊緊握著眼前溫熱的手，不管在哪裡，爸媽、家人都站在我們這邊，只要在意，就有意義。」

微電影命名為「故事的宮殿：記憶在手心」，也帶出博物館內不只有珍貴的文物，幾十年來守護珍寶的研究員以及每一位造訪者，都在創造一段段與故宮相遇的故事。（編輯：管中維）1070324