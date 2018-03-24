王維中韓職棒開幕戰先發 3局結束恐龍2比1領先

（中央社記者姜遠珍馬山24日專電）台灣左投王維中今天在南韓馬山球場韓國職棒開幕戰中，身披NC恐龍隊戰袍先發，王維中首局表現佳，LG雙子打者3上3下，但第2局遭遇亂流，失掉一分。3局結束，恐龍2比1領先。

南韓職棒（KBO）台灣時間下午1時進行開幕戰，南韓職棒台灣第一人，NC恐龍左投手王維中在馬山球場登板先發，出戰LG雙子隊。

王維中在第一局表現完美，讓對手3上3下，並達成最快球速時速153公里。

但是到了第2局上，王維中似乎遭遇亂流，被接連敲出安打，LG雙子打者的一記左外野高飛犧牲打奏效，在壘上的跑者奔回得到一分。所幸恐龍隊友3局下靠著高飛犧牲打及安打，連續搶得2分，3局結束，恐龍以2：1暫時領先。