〈觀察〉大成與卜蜂競相投資蛋雞場 作法就像鴻海買夏

台灣餐飲集團大成 (1210-TW) 在今年台北國際烘焙暨設備展中，首次以蛋品為主題參展，並勾勒出未來在此一領域投資擴張的藍圖；同時間卜蜂 (1215-TW) 也加碼蛋雞場的投資，兩大廠動向顯示，飼料業在為本身生產的飼料產品，進一步鞏固出海口。

事實上，這種狀況與鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘買下日本老牌廠商「SHARP」有異曲同工之妙，目的都是為確保建立本身面板、EMS 等產品的市場通路。

目前全台雞蛋市場規模達約 2000-2200 萬顆，主要提供包括零售及餐飲、烘焙等業務使用，其中以因飲食多元化趨勢培養出的烘焙產業，在台灣市場成長最快，產值由 2017 年的 600 億元，將成長到今年的 800 億元，也因此對高品質蛋品需求同步水漲船高。