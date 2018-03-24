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即時跑馬燈薛之謙繼前女友醜聞　注射照嚇死人男偷吃露奶人妻　見裸照「要舔舔」理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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健身男偷吃露奶人妻「要舔舔」　遭正宮抓包竟嗆這句

社會中心／台中報導2018/03/24 14:50
▲台中一健身男偷吃人妻，見裸照喊「要舔舔」，被正宮抓包竟怒嗆，言行舉止讓人傻眼。（圖／翻攝自「爆料公社」）
▲台中一健身男偷吃人妻，見裸照喊「要舔舔」，被正宮抓包竟怒嗆，言行舉止讓人傻眼。（圖／翻攝自「爆料公社」）

偷吃還如此囂張？近日一名男網友在網路貼出截圖，指出妹妹與一健身男交往一年，沒想到健身男卻被妹妹抓包偷吃人妻，對方都已婚友老公，仍常傳內衣裸照給健身男、健身男也直接回應「想舔舔」，對話露骨、且兩人超友誼關係已持續 10 多年之久。更誇張的是，事情曝光後健身男竟還反嗆妹妹「沒被抓到就合理」，讓眾多網友看了超傻眼。

男網友在臉書「爆料公社」中貼出幾張對話截圖，寫道：「PO 出來讓在台中的女生看清這男生，不要有下一個受害者！」照片中，只見一名長髮女子先是傳訊問健身男「在幹嘛？」對方回答「想妳啊」，接著女子就傳來一張辣照，右手遮住肚子、僅穿著內衣露出渾圓雪乳，讓健身男看了直呼「好爆滿、要舔舔」。

男網友說，該名女子與健身男有長達 10 幾年的超友誼「還是個有老公的人妻」，除會傳內衣裸照之外，之前更曾傳過露點裸照。妹妹發現健身男偷吃之後，直接攤牌質問「所以你覺得是我自己好奇心，才會走到這個地步？」、「你有女友，這些行為是合理？」沒想到，健身男竟一副無所謂的態度回應「再也回不去從前了」、「跟作弊一樣，你沒被老師抓到就合理」。

健身男誇張言行引發網友熱議，留言回應「母湯喔～」、「偷東西沒被抓到就是合理？」，更有網友看不下去直接肉搜出健身男及人妻身分、甚至搜出人妻裸照，高喊要人妻老公快出來認領。發文的男網友則補充說「這只是他劈腿多個的其中之一，希望不要再有其它女孩子受害，趁早清醒，也希望妹妹能盡早走出傷痛」，並提醒愛傳裸照的人妻「好自為之」。

▲有網友看不下去，將健身男肉搜出來。（圖／翻攝自「爆料公社」）

關鍵字偷吃人妻健身裸照正宮作弊
扁違「四不」　中監輕放不再准許

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