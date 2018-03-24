健身男偷吃露奶人妻「要舔舔」　遭正宮抓包竟嗆這句

偷吃還如此囂張？近日一名男網友在網路貼出截圖，指出妹妹與一健身男交往一年，沒想到健身男卻被妹妹抓包偷吃人妻，對方都已婚友老公，仍常傳內衣裸照給健身男、健身男也直接回應「想舔舔」，對話露骨、且兩人超友誼關係已持續 10 多年之久。更誇張的是，事情曝光後健身男竟還反嗆妹妹「沒被抓到就合理」，讓眾多網友看了超傻眼。

男網友在臉書「爆料公社」中貼出幾張對話截圖，寫道：「PO 出來讓在台中的女生看清這男生，不要有下一個受害者！」照片中，只見一名長髮女子先是傳訊問健身男「在幹嘛？」對方回答「想妳啊」，接著女子就傳來一張辣照，右手遮住肚子、僅穿著內衣露出渾圓雪乳，讓健身男看了直呼「好爆滿、要舔舔」。