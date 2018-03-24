親子按摩有幸福感 促進嬰幼兒健康

（中央社記者蘇木春台中24日電）弘光科技大學幼兒保育系與台灣國際嬰幼兒按摩協會，今天舉辦「親子按摩樂」活動，邀請100對0至6個月的寶寶與父母參加，推廣透過替寶寶按摩促進健康，增進親子親密關係。

活動24日在台中市大甲婦女福利服務中心舉辦，邀請來自加拿大、新加坡、比利時、葡萄牙、香港、越南、馬來西亞等國的專業按摩師資，由講師教導家長們從寶寶最容易接受的腿部開始進行按摩，親密肢體接觸下讓幼兒身體扭動、咯咯笑，現場洋溢幸福感。

弘光科技大學副校長蘇弘毅受訪表示，國際嬰幼兒按摩協會（IAIM）是一個全球性的非營利組織，總會設在瑞典，分會已經遍佈全世界70多國，主要培育0到12歲幼兒照顧與教育的專業人才，致力推廣親子按摩專業。