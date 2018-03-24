女大生慘遭4導演輪流性侵　警逼「畫性器官」崩潰輕生

南韓「Me too」反性騷運動越演越烈，許多女性都勇敢出面指控曾經遭到的騷擾惡行，昨（23）日一名張姓母親在電視上指控，大女兒在2009年在劇組打工時，連續遭4名導演性侵16次，還被暴力相向，沒想到報警後，警察不僅冷言冷言，還被導演威脅撤告，最後走上絕路，讓張母痛心疾首。

張母昨日在南韓節目《早晨發電機》指控，大女兒在讀研究所時成績優秀，當時小女兒告訴姊姊附近在拍電視劇，有徵臨時演員，大女兒因而獲得小配角演出，但大女兒拍攝完畢後，竟性情大變，還導致休學，才發現大女兒寫下的字條中，透露被管理臨時演員的導演輪流性侵。