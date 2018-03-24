女大生慘遭4導演輪流性侵　警逼「畫性器官」崩潰輕生

南韓「Me too」反性騷運動越演越烈，許多女性都勇敢出面指控曾經遭到的騷擾惡行，昨（23）日一名張姓母親在電視上指控，大女兒在2009年在劇組打工時，連續遭4名導演性侵16次，還被暴力相向，沒想到報警後，警察不僅冷言冷言，還被導演威脅撤告，最後走上絕路，讓張母痛心疾首。
張母昨日在南韓節目《早晨發電機》指控，大女兒在讀研究所時成績優秀，當時小女兒告訴姊姊附近在拍電視劇，有徵臨時演員，大女兒因而獲得小配角演出，但大女兒拍攝完畢後，竟性情大變，還導致休學，才發現大女兒寫下的字條中，透露被管理臨時演員的導演輪流性侵。
▲張母發現大女兒日記，寫下被性侵日期。（圖／翻攝自MBC，2018.03.24）
張母不甘女兒受辱報警，反倒惹得警察閒言閒語，甚至還直嗆：「把性器官畫出來啊！」最後大女兒遭受導演們的威脅撤告，最終走上絕路。小女兒因內心愧對姊姊，也選擇輕生一途，張父在短時間痛失2愛女，導致腦溢血身亡，張母為了女兒遭遇，幾年來不停奔走，終於有機會讓案件在電視上公諸於世，雖然女兒不會回來，但張母仍堅持加害人必須道歉。
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