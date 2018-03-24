一度被力捧 周小平丟四川作協主席頭銜

（中央社台北24日電）曾在中國網上輿論引起相當爭議的周小平，日前辭去四川省網路作家協會主席一職。周小平與另名「作家」花千芳近年傳因「網路沙皇」魯煒提攜而竄紅，魯煒落馬後未久，周小平即失勢。
綜合澎湃新聞等陸媒報導，四川省網路作家協會第一屆常務理事會第四次會議21日在成都召開，會議同意了周小平辭去協會主席。
周小平和花千芳（原名寧學明）2014年據傳因歌頌中共而獲時任中共中宣部副部長魯煒的賞識，而能以網路作家身分參加中國全國文藝工作座談會，並獲中國國家主席習近平點名及接見，囑咐兩人「希望你們創作更多具有正能量的作品」。
習近平的青睞引來陸媒廣泛關注，中共官媒新華社專門刊發外電報導的「參考消息」次日以一個版面篇幅刊登周小平多篇作品。隔年6月，周小平就當選四川網路作協主席。
但兩人在大陸內部頗有爭議，是所謂的「青年愛國網路寫手」，外界戲稱為「五毛黨」，網民更嘲笑周小平不學無術、知識殘缺、行文粗俗。
魯煒曾任中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（中央網信辦）和國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）主任，因強硬打壓並掌握大陸網路自由生殺大權而有「網路沙皇」之稱。
去年11月，曾經極度風光的魯煒遭中共當局以涉嫌貪腐為由展開調查；今年2月並經中共中紀委公告，開除黨籍和公職（雙開）處分。
魯煒的落馬原因引起大陸網上熱烈討論。有消息說，2015年登場的浙江烏鎮第二屆世界互聯網大會遭到國際媒體抵制時，魯煒竟自作主張找來外國學生假冒與會人士，原意是要討好在會中發表主旨演講的習近平，但事情曝光反惹得習近平勃然大怒。
周小平辭去四川網路作協主席消息傳出後，有媒體認為與落馬的魯煒有關。在此之前，曾有報導指花千芳因惹惱當局而遭變相拘禁，但消息無法獲證實。（編輯：周慧盈/朱建陵）1070324