一度被力捧 周小平丟四川作協主席頭銜

（中央社台北24日電）曾在中國網上輿論引起相當爭議的周小平，日前辭去四川省網路作家協會主席一職。周小平與另名「作家」花千芳近年傳因「網路沙皇」魯煒提攜而竄紅，魯煒落馬後未久，周小平即失勢。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，四川省網路作家協會第一屆常務理事會第四次會議21日在成都召開，會議同意了周小平辭去協會主席。

周小平和花千芳（原名寧學明）2014年據傳因歌頌中共而獲時任中共中宣部副部長魯煒的賞識，而能以網路作家身分參加中國全國文藝工作座談會，並獲中國國家主席習近平點名及接見，囑咐兩人「希望你們創作更多具有正能量的作品」。