台人詐騙手法移師東南亞 3國警合作逮人

（中央社記者劉建邦台北24日電）朱姓男子在馬來西亞設詐騙機房，透過會講泰語台籍成員找泰國人做打電話「機手」，專騙泰國人。刑事局和馬、泰國警方合作逮人，警方認為，台嫌已把詐騙手法輸出至東南亞。
刑事局發布新聞稿表示，泰國警方日前依據當地詐騙被害人提供證據，向上追溯機房位址，發現機房設置在馬來西亞的吉隆坡市區，立即通報馬國警方合作逮人。
刑事局也接獲通報，派遣國際科刑警前往馬來西亞協助，警方發現，台灣籍朱男和蔡姓男子合資設置詐騙機房，由會講泰語的台籍成員招募泰國人擔任專打詐騙電話的第一、二線人員，為規避查緝，把機房設置在吉隆坡市。
警方查出，朱男等人要求第一線人員先假冒泰國郵局，隨機撥打手機後，向被害人謊稱郵局收到非法包裹，包裹內容物涉及洗錢，再由第二線人員假冒當地員警，要求被害人轉錢至指定帳戶，否則涉及犯罪，多名泰國人受害。
刑事局清查，以朱男為首詐騙集團自今年1月至2月20日止，已詐騙超過490萬元泰銖，折合新台幣約500萬元以上。
刑事局表示，經駐馬來西亞警察聯絡官與馬國移民局協調後，泰國嫌犯由泰警帶回，5名台灣籍嫌犯在3月21日由馬警派員協助遣返回台。
刑事局日前會同台中市警察局到桃園機場拘提朱男等5人，警訊後依違反詐欺罪嫌把人移送台中地檢署偵辦；警方分析，台籍嫌犯已把詐騙手法輸出至東南亞，將持續和各國合作打擊詐騙。（編輯：方沛清）1070324