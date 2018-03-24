台人詐騙手法移師東南亞 3國警合作逮人

（中央社記者劉建邦台北24日電）朱姓男子在馬來西亞設詐騙機房，透過會講泰語台籍成員找泰國人做打電話「機手」，專騙泰國人。刑事局和馬、泰國警方合作逮人，警方認為，台嫌已把詐騙手法輸出至東南亞。

刑事局發布新聞稿表示，泰國警方日前依據當地詐騙被害人提供證據，向上追溯機房位址，發現機房設置在馬來西亞的吉隆坡市區，立即通報馬國警方合作逮人。

刑事局也接獲通報，派遣國際科刑警前往馬來西亞協助，警方發現，台灣籍朱男和蔡姓男子合資設置詐騙機房，由會講泰語的台籍成員招募泰國人擔任專打詐騙電話的第一、二線人員，為規避查緝，把機房設置在吉隆坡市。