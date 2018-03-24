一個雅加達兩個世界 窮人富人用水大不同

泰瑪士水公司和蘇伊士集團先後拋售他們在印尼供水公司中的股份。目前雅加達的自來水供應是由PAMLyonnaise Jaya和Aetra Air Jakarta兩家民間公司營運。

不同於台灣，印尼首都雅加達的供水是由民間公司營運。雅加達供水私有化方案是在前總統蘇哈托執政期間推行。1997年，英國的泰瑪士水公司（Thames Water）和法國的蘇伊士集團（Suez）獲得雅加達省政府水務公司PAM Jaya的合約，壟斷雅加達供水服務長達10年。

（中央社記者周永捷雅加達24日專電）雅加達逾6成民眾日常生活用水仰賴抽取日益汙染的地下水，原因就是他們無力負擔自來水及包裝飲用水費用，只能冒著健康危險，繼續「省水大作戰」。

印尼民間團體「反對供水私有化雅加達居民聯盟」（KMMSAJ）指出，PAM Jaya多年下來累積巨額虧損，未能減輕用水危機，表現不如預期，卻能讓民間供水公司獲利。

抗議團體認為，對於許多雅加達居民而言，水價太昂貴，要求雅加達省政府不要再延長與上述兩家民間供水公司的合約。

澳洲學術網站「對話」（The Conversation）分析，學者認為雅加達的自來水管網絡配置，顯示出印尼權力結構中的社會關係，水管基礎建設使原本就空間不均的這座城市破碎化。

根據雅加達省府水務局在2104年至2015年的統計顯示，雅加達有逾6成民眾仰賴地下水，每年消耗6億3000萬立方公尺的用水。

自來水一向不是雅加達大多數居民的主要用水來源，民眾通常搭配其他用水來源，像是地下水或瓶裝水、桶裝水。

以地下水為例，研究指出，在雅加達有錢社區的強力抽水機可以汲取出大量的深層地下水，不過這也導致地層下陷，增加水患風險。當水災發生時，洪水和汙水汙染了水管和沿海地區的地下水。

結果就是造成住在邊際地區的雅加達貧民遭受水災更大的影響，以及使用品質更差的用水，而且他們通常也沒有足夠金錢添購淨水設備或購買包裝好的飲用水。

同時，有錢的家庭和商家自己安裝強力抽水機，抽取地下水當做用水來源，不使用自來水系統，這也連帶限縮了政府補貼低收入地區及家戶使用自來水或申裝自來水管線的可能性。

像是印尼媒體日前報導雅加達高級社區住宅內配置偌大私人泳池，日屋主把泳池換水的照片PO上網炫耀，引發民眾批評浪費水、不知民間疾苦。

在雅加達，購買一桶19公升的乾淨飲用水要價1萬8000印尼盾（約新台幣38元），這對生活在窮困中的4成印尼民眾而言並不便宜。

根據統計，印尼約有4成民眾的收入只遊走在印尼政府設定的貧窮線邊緣（每人每月可支配所得33萬776印尼盾，約新台幣700元）。

在雅加達，如果家戶想要申裝自來水管線，必須先付20萬印尼盾的安裝費。在水費計算上，每立方公尺用水，消費者要付4700印尼盾，對貧窮民眾而言是不小開銷。（編輯：陳俊碩）1070324