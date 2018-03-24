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中央社

服務花東醫療 已故神父潘世光獲榮譽獎章

中央社2018/03/24 14:47
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北24日電）來台將近一甲子的神父潘世光16日與世長辭，他早年因花東地區醫療不發達，獨自騎著摩托車上山下海，提供當地原住民部落族人基本的醫療服務，原民會今天追頒發榮譽獎章，表揚他對台貢獻。

原住民族委員會今天發出新聞稿表示，為表彰潘世光於台灣原住民族部落傳道期間，對於原住民族社會的無私奉獻，原住民族委員會特追頒象徵高度榮譽「二等原住民族專業獎章」。

原民會說，潘世光1932年出生於法國，在巴黎神學院就讀研修，在晉鐸神父後，旋即在27歲（1959年）獲派至台灣花蓮地區服務，迄今在台奉獻近一甲子，今年3月16日與世長辭，享壽86歲。

潘世光生前所服務的花蓮玉里東豐天主堂表示，早年東部地區交通不便、就醫困難，潘世光為了提供部落族人基本的醫療服務，獨自騎著摩托車上山下海，對居民來說，潘世光多年來在花蓮地區默默為族人奉獻青春的身影，遍佈在秀姑巒溪以東的地區，因而成為族人口中的「河東天使」。

原民會說，潘世光在台服務期間，在部落留下許多重要的功勳，包括1967年主辦成立「露德儲蓄互助社」，是花蓮地區第一間儲蓄互助社，逐步建立族人的儲蓄觀念，進而改善經濟。

潘世光為了讓部落語言得以長遠傳承，歷經40年的田野調查，以逐字逐句方式向部落耆老徵詢、修改及確認後，終於在1996年將原本沒有文字的阿美族語，編寫成「阿美族語-法語字典」，更進一步為族人編譯「阿美族語聖經」、「阿美族語辭典」，對於阿美族語言保存具有極大建樹，也因此獲得「教育部本土語言傑出貢獻獎」肯定。（編輯：張銘坤）1070324

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