角逐高市長 吳益政倡在野力量共推參選人

吳益政在鹽埕區大勇路「MARS睦工廠」召開記者會，現場沒有政治人物陪同，不過有近200位支持者湧入為他加油打氣，他希望用這樣的方式讓人民解放政黨，讓「高雄可以不一樣。」

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜透過黨部發言人侯亞寧表示，尊重吳益政的參選權和主張，國民黨有自己份內的事要做，歡迎其他政黨和國民黨合作。

（中央社記者王淑芬高雄24日電）親民黨高雄市議員吳益政今天以「這個城市不是為任何政黨而存在」為題，表態以無黨籍投入下屆高雄市長選舉，呼籲含國民黨等在野力量共組「市長競選平台」並共推一名參選人。

吳益政有16年市議員資歷，一直以親民黨籍參選。他表示，已向主席宋楚瑜報告將以「無黨籍」參選高雄市長，還要邀國民黨、時代力量等政黨或聯盟共組「市長競選平台」透過民調共推一名有實力的人參選下屆高雄市長。

吳益政說，在地經營扎根有基礎，對城市的發展問題很了解，盼用人民整合的方式，包括國民黨、時代力量或公民團體共組「市長競選平台」，在民調之後共推一位市長參選人。平台預計4月開始運作，希望8月初有結果。

吳益政說，經深思熟慮過做出參選決定，闡述參選理念時批評高雄市空污、年輕人口流失、精華商圈蕭條沒商機，希望市民勿再被政黨或派系挾持。

56歲的吳益政有台灣大學政治系、美國哥倫比亞大學國際政治經濟碩士學歷，是高雄市前金、新興、苓雅區選出的議員，並先後連任4屆。(編輯:孫承武)1070324