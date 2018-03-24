玖壹壹春風嚐鮮　大啖巨無霸相撲丼飯

▲巨無霸的相撲丼飯，分量夠20人吃，實在有夠重，由二名相撲力士扛出來。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.24)

你曾看過大如臉盆的巨無霸相撲丼飯嗎？今天開幕的鵝房宮日式料理旗艦店，不只請來天團玖壹壹成員春風站台嚐鮮，還超豪邁地端出巨無霸相撲丼飯，足足一米一直徑的大木盆，盛裝著十幾種頂級海鮮食材及醋飯調製的丼飯，足夠20人吃的重磅分量，實在有夠重，由二名壯漢扮成相撲力士扛出場時，讓人大開眼界，當場就有人下單預訂。

發跡台中市黃昏市場的「鵝房宮」，老闆張志民是從賣鵝肉熟食起家，20多年來，經營型態不斷轉變，後來也賣拿手的日式料理立食，再升級到無菜單料理！由於海鮮品質新鮮，無菜單套餐CP值高，即使隱身市場，依舊是網路人氣名店，連台中發跡的玖壹壹都會三不五時上門解饞，多年來已成了好朋友。



▲玖壹壹天團成員春風是鵝房宮的熟客加朋友，站台相挺，也搶先嚐鮮很滿足（圖／金武鳳攝 , 2018.3.24)

張志民的人生充滿挑戰，這次，他大手筆再砸五千萬元，打造「鵝房宮」旗艦店，直接落腳公益路，搶攻台中市高檔餐飲一級戰區。張志民不諱言，近幾年食材跟人事成本節節高漲，料理得做得更精緻，環境也要升級，才能發揮食材價值感，讓客人願意掏錢買單！

位於公益路的旗艦店，走的是日式庭園風格，環境清幽，食材再升級！今天正式開幕，來了不少饕客朋友搶鮮嚐，包括鎮瀾宮董事長顏清標，玖壹壹成員春風等，他們都是鵝房宮在市場經營時的熟客，愛吃老闆拿手日式料理及海鮮，所以獲悉鵝房宮升級開旗艦店，立馬答應來站台相挺，當然，也想先嚐為快。



▲前立委顏清標搶先嚐鮮，吃了一顆大干貝，直讚「鮮甜好吃，有夠讚」。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.24)

開幕式中，「鵝房宮」豪邁地端出巨無霸相撲丼飯，美食當前，不只引來驚呼，也吸引大家眼光，老闆張志民熟知標哥口味，二話不說，拿起湯匙挖了一口丼飯餵他，那口丼飯有顆大干貝，標哥來不及下嚥就大讚「鮮甜又好吃，太讚了！」另春風也搶先嚐了相撲丼飯上的大海膽，直說是印象中的美味，百吃不膩。

相撲丼飯大約20人份，因為匯集了來自日本及本地的頂級海鮮食材，諸如波士頓龍蝦、干貝、日本毛蟹及海膽、星鰻、明太子等，光看鋪得滿盆子的新鮮食材就讓人食指大動，當場就有人預約下訂，一盆一萬元，須3天前預約，是家族或公司聚餐的新菜單。