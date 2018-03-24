〈觀察〉扭轉營運頹勢 太陽能廠除佈局下游外還有對策

政府近來大力推動綠能發電政策，扶植國內太陽能產業發展，不過，在太陽能市況仍不佳的情況下，台廠去年仍難擺脫營運虧損，不少電池廠為提升獲利能力，透過設備升級與調整產品組合等方式，盼能使基本面轉佳，為營運再添動能。

太陽能電池廠去年財報陸續出爐，茂迪 (6244-TW) 去年稅後虧損 30.3 億元，每股稅後虧損 5.92 元；昱晶 (3514-TW) 虧損雖大幅收斂，稅後仍虧損 14.93 億元，每股稅後虧損 2.93 元；昇陽科 (3561-TW) 去年稅後虧損 9.31 億元，每股稅後虧損 2.51 元；元晶 (6443-TW) 則是由盈轉虧，全年稅後虧損 9.41 億元，每股虧損 2.2 元。