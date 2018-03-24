為了這件事　張花冠化身神射手

嘉義縣長張花冠化身「神射手」，偕同水上鄉長劉敬祥、縣議員王啟澧、詹琬蓁、林緗亭、疾病管制署南區管制中心副主任謝瑞煒及衛生局蔡淑真代理局長等人，一起帶領民眾和縣鳥藍腹鷴「嘉一郎」，一起演出對抗結核病動作。

嘉義縣政府為響應3月24日世界結核病日，今(24)日上午在水上鄉衛生所前廣場舉辦「伏治雙全．終結結核」結核病防治，搭配治腸病毒正確洗水步驟宣導，讓我們的下一代遠離傳染性疾病。

終結結核活動，安排融入結核病防治概念的活潑話劇和創意舞蹈節目，還有潛伏結核認知彩繪、趣味闖關集章遊戲、衛教宣導、胸部X光檢查和正確洗手遊戲等，以「寓教於樂」方式，讓縣民對結核病有更正確的觀念、認知與警覺性。

張花冠提出呼籲，只要建立正確結核病防治知識，別輕忽每一個身體所發出的警訊，加強個人保護與定期胸部X光檢查，潛伏結核感染者及早接受預防性投藥，降低未來發病風險，讓結核病無機可乘，就能健康活到老，營造幸福滿分的健康嘉園。

嘉義縣政府表示，目前有21家醫療院所，可提供潛伏結核感染治療，衛生局推動「潛伏結核感染治療」計畫，請縣民一起加入結核病防治行列，早發現，早治療，才能降低結核病發生率，維護自己與家人的健康。



▲嘉義縣鳥藍腹鷴「嘉一郎」，一起對抗結核病。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.03.24）