彰化南瑤宮笨港進香起駕 魏明谷護送啟程

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化南瑤宮笨港進香活動今天起駕，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富以及民進黨秘書長洪耀福等人參加起駕祭典，媽祖鑾轎在起馬炮點燃後隨即啟程，展開為期8天7夜的進香活動。

彰化南瑤宮今天舉辦笨港進香起駕典禮，參加的貴賓除了魏明谷、兼任南瑤宮管理人的邱建富以及洪耀福外，台中市長林佳龍、前內政部長余政憲以及民主進步黨籍立法委員黃秀芳等人也都參加了今天的起駕典禮。

起駕典禮依傳統儀式進行，先起旺爐，緊接著由張天師主持起駕兼禮，請神登轎後點燃起馬炮，正式展開進香活動，媽祖鑾轎以及陣頭、藝閣車加上沿路隨行的信眾，隊伍浩浩蕩蕩從南瑤宮出發，場面壯觀。