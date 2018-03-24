NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈女星力挺好友　自豪總是讓老公燃燒擔任開幕戰捕手　王峻杰珍惜機會理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

彰化南瑤宮笨港進香起駕 魏明谷護送啟程

中央社2018/03/24 15:03
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化南瑤宮笨港進香活動今天起駕，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富以及民進黨秘書長洪耀福等人參加起駕祭典，媽祖鑾轎在起馬炮點燃後隨即啟程，展開為期8天7夜的進香活動。

彰化南瑤宮今天舉辦笨港進香起駕典禮，參加的貴賓除了魏明谷、兼任南瑤宮管理人的邱建富以及洪耀福外，台中市長林佳龍、前內政部長余政憲以及民主進步黨籍立法委員黃秀芳等人也都參加了今天的起駕典禮。

起駕典禮依傳統儀式進行，先起旺爐，緊接著由張天師主持起駕兼禮，請神登轎後點燃起馬炮，正式展開進香活動，媽祖鑾轎以及陣頭、藝閣車加上沿路隨行的信眾，隊伍浩浩蕩蕩從南瑤宮出發，場面壯觀。

魏明谷致詞時說，南瑤宮笨港進香活動是南瑤宮年度大事，至今已有200多年的歷史，且進香回程時的潦溪活動是一大特色，縣府將協助南瑤宮將笨港進香活動申請列為無形文化資產，保存這個具有歷史文化特色的傳統宗教活動。

彰化南瑤宮今年的笨港進香活動，由聖三媽會、新三媽會與老六媽會合辦，八天七夜的活動除了今天的起駕儀式外，27日將在已重建的笨港天后宮舉行「換龍袍儀式」，當天在新港奉天宮也將舉行「大公祭典」，3月29日晚上將橫渡濁水溪，31日回鑾安座。（編輯：張銘坤）1070324

一個雅加達兩個世界 窮人富...澎湖漁船故障漁工受傷 海...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan