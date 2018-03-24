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〈安聯人壽展望〉拚數位化不裁員 今年業務員目標增至

鉅亨網2018/03/24 15:18
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安聯人壽今 (24) 日舉行業績報告暨公司動態分享記者會，安聯人壽總經理林順才表示，今 (2018) 年安聯發展重心聚焦數位化、業務員通路成長、強化銀行合作關係以及經紀人通路數位轉型，且強調今年將進一步擴增業務員至 3000 人。

林順才表示，數位策略展開，對業務員幫助很大，今年安聯業務發展方向聚焦全面數位化的同時，也會支持業務員通路成長。據統計，安聯人壽業務員人數去年淨成長近 28%，超越壽險業整體 3.3% 的人數成長，業務員人數達逾 2500 人，今年將持續擴增業務員，目標年底增加至 3000 人，並拚 2025 年業務員達 5000 人。

金融數位化趨勢到來，安聯積極推動數位化服務。林順才指出，安聯集團目前以客戶為導向，已開發擬人化互動式操作介面的行動投保工具，預估年中將再推出人工智慧虛擬助理優化保戶服務，讓保戶無需客服人員電話線上協助，可以透過智能助理，在線上辦理保單變更等作業，24 小時全年無休。

林順才說，壽險數位化服務跑得快，對客戶來說比較新鮮，且要做好數位化，成本需要投入很多，安聯集團迄今在全球的數位化投資已超過新台幣 1500 億元。不過，他強調，壽險要在同業間有差異性、成長性要擴大的話，必須要靠數位化。

安聯人壽今年也將延續多元通路策略，林順才表示，估計今年銀保通路業績貢獻度超過 6 成，仍是業務主力；業務員人數今年目標逾 3000 人，貢獻度約 2 成至 2 成 5，保經代等通路貢獻度則超過 1 成。

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