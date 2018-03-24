〈安聯人壽展望〉拚數位化不裁員 今年業務員目標增至

安聯人壽今 (24) 日舉行業績報告暨公司動態分享記者會，安聯人壽總經理林順才表示，今 (2018) 年安聯發展重心聚焦數位化、業務員通路成長、強化銀行合作關係以及經紀人通路數位轉型，且強調今年將進一步擴增業務員至 3000 人。

林順才表示，數位策略展開，對業務員幫助很大，今年安聯業務發展方向聚焦全面數位化的同時，也會支持業務員通路成長。據統計，安聯人壽業務員人數去年淨成長近 28%，超越壽險業整體 3.3% 的人數成長，業務員人數達逾 2500 人，今年將持續擴增業務員，目標年底增加至 3000 人，並拚 2025 年業務員達 5000 人。