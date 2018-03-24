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〈安聯人壽展望〉貿易戰和升息干擾 總座保守看待今年

鉅亨網2018/03/24 15:17
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近期金融市場波動不斷，安聯人壽總經理林順才今 (24) 日表示，雖然今（2018）年第 1 季投資型商品表現非常好，但接下來投資市場面臨中美貿易戰、升息等不確定因素，估計今年投資型保單是較具挑戰的一年，銷售力道恐不如去年。 

根據壽險公司公會統計，去年壽險業的初年度保費收入下滑 1%，安聯人壽的初年度保費收入逆勢成長 68%，投資型保單初年度保費收入更勁揚 72%。林順才表示，主要受惠產品、通路及顧客服務等三個核心策略運用得宜。

林順才指出，去年受惠景氣好轉，帶動投資型保單買氣，安聯人壽以逾新台幣 824 億元的銷售業績，連續 14 年穩坐外資壽險投資型保險商品總保費全年累計冠軍，保障型商品方面，也有 107% 的高成長率。今年第一季同樣受惠投資型保單銷售表現優異，首季業績年增 6 成。

展望今年，林順才認為，市場多頭行情延續已久，加上中美貿易戰、美國升息等不確定因素干擾下，恐怕削弱投資型保單銷售力道，保守估計今年新契約業績成長力道將放緩至年增 2 至 3 成。

面對投資環境的挑戰，林順才說，安聯人壽會持續推出創新概念的投資型保險商品定期壽險，以費率透明度高、繳費彈性大及符合成本效益等特色，讓客戶能依人生各階段的不同需求來調整保單內容；另外，內部也思考並評估是否推出連結目標到期基金的投資型保單。

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關鍵字安聯人壽投資型保單headline
〈觀察〉扭轉營運頹勢 太陽...〈安聯人壽展望〉拚數位化不...

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