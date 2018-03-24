〈安聯人壽展望〉貿易戰和升息干擾 總座保守看待今年

近期金融市場波動不斷，安聯人壽總經理林順才今 (24) 日表示，雖然今（2018）年第 1 季投資型商品表現非常好，但接下來投資市場面臨中美貿易戰、升息等不確定因素，估計今年投資型保單是較具挑戰的一年，銷售力道恐不如去年。

根據壽險公司公會統計，去年壽險業的初年度保費收入下滑 1%，安聯人壽的初年度保費收入逆勢成長 68%，投資型保單初年度保費收入更勁揚 72%。林順才表示，主要受惠產品、通路及顧客服務等三個核心策略運用得宜。

林順才指出，去年受惠景氣好轉，帶動投資型保單買氣，安聯人壽以逾新台幣 824 億元的銷售業績，連續 14 年穩坐外資壽險投資型保險商品總保費全年累計冠軍，保障型商品方面，也有 107% 的高成長率。今年第一季同樣受惠投資型保單銷售表現優異，首季業績年增 6 成。