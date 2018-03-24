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娛樂

蔡昌憲人逢喜事爽　強勢回歸《紅人榜》

記者吳維書／台北報導2018/03/24 15:26
▲蔡昌憲（右）睽違一年強勢回歸《超級紅人榜》。（圖／三立提供 , 2018.3.24）
▲蔡昌憲（右）睽違一年強勢回歸《超級紅人榜》。（圖／三立提供 , 2018.3.24）

藝人蔡昌憲因當兵暫卸主持棒，23日才剛在親友見證下向交往近8年的空姐女友求婚成功，人逢喜事爽，睽違一年，他強勢回歸三立節目《超級紅人榜》。在25日播出的節目中，蔡昌憲表示，最懷念于美人的好手藝，他很開心歸隊後，錄影能再吃到于美人準備的美味佳餚。

蔡昌憲演出的幾部電影成績超好，堪稱「票房保證」的他，重回最熟悉的《超級紅人榜》舞台，他坦言有點緊張，「畢竟一年沒跟美人姊、許志豪一起搭檔，擔心主持默契、節奏跟不上大家。」看到許志豪這一年的好表現，他笑說不擔心被比較。當兵期間，他跟義工隊到處勞軍表演，去過高雄、屏東、澎湖、馬祖以及東引等地，每天都過得很充實，還從中學到專業音響技能，「我們自己搭舞台，唱歌表演，我有時還會搭配女軍官一起主持。」軍中學弟也會向他請教唱歌，蔡昌憲說：「我都是教他們唱軍歌，不是唱流行歌。」

《超級紅人榜》周日播出新港奉天宮元宵晚會，蔡昌憲笑說：「美人姊真的很貼心，她知道我一年沒接觸這舞台，這次我們在錄影前特別和我對稿，把好笑的梗分配給我說。」節目安排他一回來就和許志豪下戰帖，兩人將帶隊PK。此外，更邀請紅人榜超人氣歌手林喬安、高佳群、溫瀚龍、陳孟賢、李吳兄弟以及蔡承融等人，詹雅雯則擔任壓軸演唱。

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吳念軒痛打學長　為愛展現男友力56香港聚首　小刀遭嫌只出一張嘴

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