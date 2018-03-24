蔡昌憲人逢喜事爽　強勢回歸《紅人榜》

藝人蔡昌憲因當兵暫卸主持棒，23日才剛在親友見證下向交往近8年的空姐女友求婚成功，人逢喜事爽，睽違一年，他強勢回歸三立節目《超級紅人榜》。在25日播出的節目中，蔡昌憲表示，最懷念于美人的好手藝，他很開心歸隊後，錄影能再吃到于美人準備的美味佳餚。

蔡昌憲演出的幾部電影成績超好，堪稱「票房保證」的他，重回最熟悉的《超級紅人榜》舞台，他坦言有點緊張，「畢竟一年沒跟美人姊、許志豪一起搭檔，擔心主持默契、節奏跟不上大家。」看到許志豪這一年的好表現，他笑說不擔心被比較。當兵期間，他跟義工隊到處勞軍表演，去過高雄、屏東、澎湖、馬祖以及東引等地，每天都過得很充實，還從中學到專業音響技能，「我們自己搭舞台，唱歌表演，我有時還會搭配女軍官一起主持。」軍中學弟也會向他請教唱歌，蔡昌憲說：「我都是教他們唱軍歌，不是唱流行歌。」