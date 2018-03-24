柯文哲：5年內 北市至少21個新創基地

本屆全國大專院校商業個案大賽邀集台灣IBM、統一企業、王品集團等企業，規劃真實商業議題，邀請大專院校學生組隊挑戰，從534隊評選出225隊取得參賽資格，參賽人數達1125人，創歷屆錄取最多組數與人數的紀錄。

他指出，市府會將預計每年要開幕的新創基地地點，公告在產業發展局網站上，讓年輕人對台北市產業戰略布局有大致的概念。

柯文哲說，市府不打算一下子把新創基地全部建立起來，計劃未來每年開設2到3個，以保留戰略發展空間，讓企業發展遇到需求時，有地方可以設點。

（中央社記者陳妍君台北24日電）台北市長柯文哲今天表示，目前台北市已經有5個新創基地，未來5年內，北市至少會有21個新創基地。

企業領袖對談時，柯文哲被問到如何帶領台北市成為國際品牌。他笑著說：「其實柯文哲本身就是一個品牌。」

柯文哲說，身為台北市長，他努力提供企業一個容易創業的環境，也每天都很努力地衝撞我們的體制，並允許公務員在嘗試的過程中失敗。

他表示，改變台灣從首都開始，要先改變北市府文化，能接受改變與失敗，其他才能夠做。因此，未來他還有很多事情要做。

柯文哲會後被記者問到，台北市前副市長邱文祥將以無黨籍身分參選台北市長，自認若當選，會做得比柯文哲更好。柯文哲笑稱：「那是他覺得嘛。」

柯文哲說，也將參選台北市長的台大政治系教授李錫錕與邱文祥都有一定的水準。而邱文祥跟他在醫界都有朋友，邱文祥參選，對他醫界的選票多少有些影響。（編輯：方沛清）1070324