下周搭東眼山樂活巴士　回森林家

為呼應2018年國際森林日主題─「森林及永續城市」(Forests and sustainable cities),林務局新竹林區管理處將於3月31日、4月1日在東眼山國家森林遊樂區內舉辦「國際森林日-回森林家」活動。

大家可能會好奇「回森林家」是什麼意思?其實「家」是一個城市最基礎的單元,而「森林」自古以來就是提供人們溫飽、庇護與精神寄託的另一個「家」;就如同美國早期自然保育工作領袖,也是被譽為「國家公園之父」─John Muir(約翰·繆爾) 的名言:「Going to the woods is going home」(前往森林就是回家)。