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下周搭東眼山樂活巴士　回森林家

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/24 15:35
▲呼應國際森林日，林務局在東眼山國家森林遊樂區舉辦回森林家活動，圖為森林地圖。（圖／林務局提供）
▲呼應國際森林日，林務局在東眼山國家森林遊樂區舉辦回森林家活動，圖為森林地圖。（圖／林務局提供）

為呼應2018年國際森林日主題─「森林及永續城市」(Forests and sustainable cities)，林務局新竹林區管理處將於3月31日、4月1日在東眼山國家森林遊樂區內舉辦「國際森林日-回森林家」活動。

大家可能會好奇「回森林家」是什麼意思？其實「家」是一個城市最基礎的單元，而「森林」自古以來就是提供人們溫飽、庇護與精神寄託的另一個「家」；就如同美國早期自然保育工作領袖，也是被譽為「國家公園之父」─John Muir(約翰·繆爾) 的名言：「Going to the woods is going home」(前往森林就是回家)。

本次活動將在東眼山國家森林遊樂區的柳杉人工林裡，以國產材搭建一棟棟特色木構造原型，體現「家屋」的概念，並在木構建築內，分別邀請各領域「職人」，以森林為主軸進行發想創作，例如料理、烘焙、選書、插畫、動物、薪碳、工具、玩具、森林蜜、花卉、種籽等主題；歡迎大家帶著家人一同「回森林家」，發現森林的美好，與共創在「森林家」裡面的回憶。

新竹林管處特別呼籲民眾，這次活動非常難得邀請多位知名的餐飲創作人，以「森林」的意象創作特色餐食，民眾都可以現場體驗或選購，但請務必記得自備餐具(碗筷、湯匙)及水壺或水杯，現場不提供免洗餐具，讓我們在親近森林的同時，不要製造多餘垃圾。

本次活動日提供免費接駁專車，分別在3月31日及4月1日兩天上午8:30各1班，於中壢火車站後站準時發車(或上午9:20在桃園客運大溪站上車)，亦可利用桃園市樂活巴士─東眼山二線，每天上午6:30從大溪區公所發車；其它詳細東眼山國家森林遊樂區入園介紹，可上「台灣山林悠遊網─國家森林遊樂區」頁面查詢。

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