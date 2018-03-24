熱門股─友達配息攀10年高 殖利率誘人

友達 (2409-TW) 董事會通過每股擬配發 1.5 元現金股利，配股率 44.6%，雖比前兩年配股率近 7 成低，推測應是保留較多現金在手以因應液晶循環低潮，及中國面板廠新產能開出壓力，不過現金殖利率仍達 11.07%，算是相當誘人。
友達去年去年全年合併營收 3410.3 億元，毛利率 17.9%，營業淨利 391.4 億元，年增 217.2%，營業淨利率 11.5%，稅後純益 323.6 億元，年增 313.9%，創下 10 年新高，連續 5 年獲利，每股純益 3.36 元，年增 314.8%。
友達去年第 4 季受面板價格下跌影響，毛利率及營益率雙雙下滑，單季稅後純益 42 億元，季減 52.6%，今年第 1 季面板報價仍未止跌，預期友達首季大尺寸出貨季減約 4-6%，平均 APS 季減約 1-3%，中小尺寸出貨季減約 7-9%，產能利用率維持 95% 以上高水位。
統計外資已連續 3 天賣超友達，周五三大法人齊賣超，其中外資賣超 2584 張，自營商賣超 2233 張，合計三大法人賣超 4997 張；股價連日來走跌，周五收 13.55 元，守住月線。
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