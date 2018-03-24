熱門股─友達配息攀10年高 殖利率誘人

友達 (2409-TW) 董事會通過每股擬配發 1.5 元現金股利，配股率 44.6%，雖比前兩年配股率近 7 成低，推測應是保留較多現金在手以因應液晶循環低潮，及中國面板廠新產能開出壓力，不過現金殖利率仍達 11.07%，算是相當誘人。

友達去年去年全年合併營收 3410.3 億元，毛利率 17.9%，營業淨利 391.4 億元，年增 217.2%，營業淨利率 11.5%，稅後純益 323.6 億元，年增 313.9%，創下 10 年新高，連續 5 年獲利，每股純益 3.36 元，年增 314.8%。