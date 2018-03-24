綠悅去年獲利腰斬EPS 4.69元 股利配發再縮水

綠悅 23 日傍晚公布的該公司董事會決議對去年盈餘配發內容為 0.3 元現金股利加上 1 元股票股利，合計為 1.3 元；但在 23 日深夜則在股市觀測站更正為僅配發 0.3 元現金股利，公司方面則指為數字誤植所致。

綠悅的股利的配發額度的轉折也讓投資人充滿驚訝，主要在於綠悅於 2016 年稅後賺進 18.25 億元，僅配發每股 0.12 元的現金及 1 元的股票股利，合計為 1.12 元。而綠悅去年獲利衰退，在傍晚發出的股利配發案內容 0.3 元現金股利加上 1 元股票股利，合計為 1.3 元，比上一年發的股利還多，著實讓投資人眼睛為之一亮，但公司晚間表示為誤植，並對於去年股利更正為只配發現金 0.3 元。

綠悅去年第 4 季稅後純益僅 676 萬元，創新低，全年財報營收 62.96 億元，毛利率 22.15%，年減 15.96 個百分點，稅後純益 7.65 億元，年衰退幅度高達 58.06%，每股純益為 4.69 元。

綠悅去年第 4 季營收為 14.29 億元，毛利率 14.12%，季增 6.51 個百分點，年減 24.84 個百分點，單季稅後純益 676 萬元，季減 92.37%，年減 98.74%，每股純益為 0.05 元。

綠悅主管表示，去年年出貨價格變動較大，主要因為 2017 年第 1 季 BOPA 市場報價創 3 年新高，下游庫存水位也大幅增加後，客戶購買意願開始趨緩，導致市場價格明顯回落，加上同業紛紛建置新產線擴產，導致市場供給增加，也造成公司 2017 第 2-3 季整體出貨價走弱，第 4 季則受上游原料價格翻揚帶動市場價格反彈。

今年第 1 季已進入 BOPA 的市場需求淡季，加上市場競爭劇烈影響，產品報價已有下滑走勢，前 2 月營收 8.9 億元，年減 34.66%。