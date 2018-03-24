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兒童節連假到新竹　體驗動物派對「狐獴迷宮」

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/24 15:40
▲「狐獴迷宮」動物互動導覽體驗，特別設計以透明材質製作迷宮，讓小朋友可以清楚觀察狐獴。（圖／六福村提供）
▲「狐獴迷宮」動物互動導覽體驗，特別設計以透明材質製作迷宮，讓小朋友可以清楚觀察狐獴。（圖／六福村提供）

歡慶「小孩最大」的4月兒童節，新竹六福村主題遊樂園於4月4日至4月8日長達5天的假期，特別為孩子們獻上「12歲以下兒童免費入園」大禮，讓孩子們免費玩5天，大人也通通都享「全民499元」優惠，讓大家把握這次全家出遊好時機，共度歡樂的兒童節假期。

而六福村園內最歡迎的動物明星「狐獴家族」，也是電影「獅子王」中可愛的丁滿，即將在四月中旬的非洲部落慶典「動物派對」中成為最佳主角；小朋友可以體驗「狐獴迷宮」動物互動導覽體驗。

「狐獴迷宮」除了增加狐獴動物行為豐富化外，還可讓民眾了解動物生態並與狐獴互動，小朋友將裝滿狐獴最愛的麵包蟲食球投擲至「狐獴迷宮」中，讓狐獴走迷宮闖關尋找。保育員還特別設計以透明材質製作迷宮，讓民眾可以清楚觀察狐獴。

兒童節連假，推出「12歲以下兒童免費入園」。只要遊客符合12歲(含)以下的年齡資格，由家長陪同，持小朋友有照身分證件或健保卡搭配戶口名簿，連假期間免費無限次暢遊六福村。同期間不用任何優惠條件，大人通通享「全民499元」(成人原價999元)優惠，每位大人皆可省下500元。

園方也提醒，近期網路盛傳，網美網帥熱門打卡拍照景點「六福村阿拉伯甜蜜魔宮」，將展到4月8日，請民眾把握最後與巨型甜點拍照機會。

關鍵字兒童節狐獴迷宮甜蜜魔宮
下周搭東眼山樂活巴士　回森林家以人為本　新社國小120週年校慶

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