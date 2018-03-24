NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈女星力挺好友　自豪總是讓老公燃燒擔任開幕戰捕手　王峻杰珍惜機會理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

法籍神父潘世光病逝 數百教友追思

中央社2018/03/24 15:30
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）法國籍天主教神父潘世光來台服務一甲子，去年9月才領到國民身分證，本月16日因肝癌病逝，享壽86歲。他服務的玉里鎮東豐天主堂今天舉辦追思彌撒，數百名教友到場追思。

潘世光1959年到台灣，最早在富里鄉東里一代宣教，後派到玉里，並創立露德儲蓄互助社，數十年間在花蓮縱谷宣教，終身貢獻台灣，守護部落。去年9月花蓮縣政府民政處和移民署到東豐天主堂送國民身分證給潘世光，同時舉行潘世光晉鐸60鑽石慶、85歲生日。

這幾年潘世光患有輕微失智症，加上糖尿病及肝癌，行動不便、長時間臥床，生活起居都由乾女兒王菊蘭等照顧。3月16日下午潘世光病逝於台北榮民總醫院玉里分院，享壽86歲。

上午的追思彌撒由天主教花蓮教區主教黃兆明主持，神父所屬的天主教會巴黎外方傳教會的許多外籍神父都到場參加，玉里天主堂的神父劉一峰也到場，兩人是同鄉，過去每月聚會時，潘世光總是煮了一桌法國菜聊慰思鄉之情。

潘世光與部落居民感情如家人，由於部落潘姓家庭多，他就選擇姓潘，取名世光，因為熱情，大家替他取名MAMET，阿美族語是「握手很有力」的意思。上午約500名族人參加潘世光神父的喪禮彌撒，許多人泣不成聲。（編輯：管中維）1070324

批美國「愚者建牆」被打臉 ...英國地鐵爆炸案18歲嫌犯 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan