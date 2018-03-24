你都怎麼說？加油方式有三種　這種客人員工最愛

每個人到加油站時加油的習慣都不太一樣，你又是怎麼說的呢？近日有網友在網路抱怨，向加油站員工告知「加滿」，結果真的加到油都快溢出來員工才停下動作，讓他相當不解。這問題意外引發熱議，有加油站員工就出面回應，說明加油的方式其實有三種，且每種方式都有不同差異。

該網友在「爆怨公社」發文，詢問大家「有沒過...去加油時說『加滿』，就真的加到快滿出來的經驗？我不懂，真的不懂，有時候跳停、湊整數好找錢就算了，為什麼有時候加油員一定要加到看到油在洞口翻騰，才肯放手，然後滿出來也裝沒看到，這樣是在彰顯自己加油技術很厲害？還是...？」引起網友討論。