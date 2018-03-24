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你都怎麼說？加油方式有三種　這種客人員工最愛

生活中心／綜合報導2018/03/24 15:54
▲ 到加油站加油時，你都選擇哪種方式呢？ （圖／記者陳明安攝，2018.03.23）
▲ 到加油站加油時，你都選擇哪種方式呢？ （圖／記者陳明安攝，2018.03.23）

每個人到加油站時加油的習慣都不太一樣，你又是怎麼說的呢？近日有網友在網路抱怨，向加油站員工告知「加滿」，結果真的加到油都快溢出來員工才停下動作，讓他相當不解。這問題意外引發熱議，有加油站員工就出面回應，說明加油的方式其實有三種，且每種方式都有不同差異。

該網友在「爆怨公社」發文，詢問大家「有沒過...去加油時說『加滿』，就真的加到快滿出來的經驗？我不懂，真的不懂，有時候跳停、湊整數好找錢就算了，為什麼有時候加油員一定要加到看到油在洞口翻騰，才肯放手，然後滿出來也裝沒看到，這樣是在彰顯自己加油技術很厲害？還是...？」引起網友討論。

對此，有加油站員工出面回應，指出客人大多有三種說法，分別是：指定跳停、加滿、報金額。接著解釋，所謂跳停就是油槍滿的時候碰到油，或是遇到油氣的時候會自己跳停，大概是八分滿左右，但這方式若遇到油槍插的深一點、或機車加油孔設計不佳，就容易使提高汽油回沖可能性，導致油還沒滿就先跳起來。

加滿的話通常也是跳停就收，跳槍大約是 95% 油箱容量「但客人可能還會要加整數」，但又因每台車油管、油箱不同，油槍所需速度也不一樣、連帶影響跳停位置也會不同，有些車在跳停後就很難湊整數。加油站員工透露，就三種方式來說，還是較偏好直接報金額的客人，畢竟每人加油習慣不同，這樣較能避免有爭議發生。

關鍵字加油站加油員工話術
上千保險套散落省道　黏液嚇瘋民眾

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