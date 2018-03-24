美國對中國只是貿易戰？ 港專家疑有戰略意圖

根據大陸外交部網站日前刊登的消息，在眾多國家元首祝賀習近平當選國家主席時，川普「還以其他方式向習近平主席表示祝賀」。

但也有學者認為，從美國近期通過台灣旅行法、最新派出軍艦闖入大陸在南海的島礁，以及川普至今沒有明確祝賀習近平當選大陸國家主席的情況看，事情背後又似乎「很不單純」。

在美方日前公布對大陸進口貨品徵收關稅後，有關問題在此間外交和學界之間引發討論和關注，有外交人士說，這是美國總統川普為爭取公平貿易的一場爭端。

（中央社記者張謙香港特稿）對於美國發起對中國大陸一場貿易戰，香港有外交人士正在討論這是否只是純粹一場貿易爭端，抑或是美國壓制大陸的戰略手段之一。

「其他方式」是甚麼，外界至今不清楚。

不過，相對之下，在俄羅斯總統蒲亭成功連任時，川普卻即時並明確的向其發出祝賀。

美國總統對習近平和蒲亭作出區別對待，連同當前的最新發展，難免令外界關注美國是否改變了全球戰略，以及是否把矛頭從俄羅斯轉到大陸上。

過往就有分析指出，美國的大國地位一直受到來自大陸的威脅，而以綜合國力看，大陸對美國的威脅程度更甚於俄羅斯。

對於以上猜測，香港亞太研究中心祕書長李風24日向中央社記者說，這種可能性是存在的，目前川普身邊正圍繞著一批右翼人士。

客觀上，最近美國正以政治、軍事和經濟手段全面對抗大陸。但他認為，即使川普有壓制大陸的戰略思考，其制定過程肯定十分粗糙，沒有深思熟慮。

他認為，2018年將是中美充滿挑戰的一年，對於美方的壓制，相信北京方面不會妥協，而大陸已崛起成為大國，也不可能迴避美國的壓制，要適應和面對。

熟悉大陸事務的香港時事評論員劉斯路則認為，川普沒有壓制大陸的戰略意圖，近期美方徵收大陸進口貨品關稅，更大的原因出於川普的選舉工程，要藉此為連任鋪路。

他認為，川普上任至今，連亞太策略都尚未形成，更遑論在全球戰略上壓制大陸。

香港科技大學中國與跨國關係中心主任崔大偉（David Zweig）受訪時也說，相信川普沒有全面壓制大陸的戰略想法。

他認為，川普展開徵稅手段，只是要爭取美方所說的公平貿易，以及兌現他在競選時提出解決對中貿易失衡的承諾。

無論是單純的貿易爭端，抑或是美國正展開全面壓制大陸的全球戰略，當前中美關係正呈現很大風險和挑戰，前景未卜。（編輯：朱建陵）1070324