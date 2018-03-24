美媒：國際社會隔離對待台灣 這是可恥的

（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）華盛頓時報社論今天為台灣叫屈，認為台灣是個成功的民主國家，但台灣國際社會地位受到限制、遭到隔離，這是可恥的。

華盛頓時報（Washington Times）今天刊登社論，為台灣叫屈，認為台灣「並未獲得應有的尊重」。台灣被聯合國與包括世界衛生組織（WHO）在內的機構排除，邦交國僅約20個，台灣在美國的駐館不是大使館，而是稱為「駐美國台北經濟文化代表處」。

社論指出，台灣是經濟成功的民主國家，將台灣從國際社會隔離是可恥的，台灣是國際上一個成功的故事。