余天高歌榕樹下 金門長輩樂當追星族

大同之家的阿公阿嬤早早就在會場等待這位年輕時代的偶像到來。余天一步入會場，阿公阿嬤熱烈鼓掌歡迎，看的出老人家心情相當興奮。余天邀請長者翁玉到台上與他合唱，翁玉擔心會忘詞，余天貼心告訴她「我會提詞」。

身為民進黨新北市黨部主委的余天，是以民進黨全國主委聯誼會會長身分來到金門，和金門縣黨部主委吳增允共同主持全國主委會議。除了開會，余天還抽空到大同之家慰問長者。

（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）民進黨全國主委聯誼會會長余天，今天到金門大同之家與長者同樂。一首招牌歌曲「榕樹下」，台下熱情唱和，現場氣氛熱絡。慰問成了粉絲見面會，長者樂當追星族。

「榕樹下」旋律一響起，台下跟著唱和；台下阿嬤林金玉跟著高歌，身子跟著擺動，進入忘我境界，吸引余天的目光。余天走到台下坐到她身旁，告訴她「太厲害了，妳年輕時就應該出來唱歌」。

待余天唱罷第2曲「回鄉的我」，台下「安可」聲不斷。熬不住長輩的熱情，余天邀請台南市黨部主委顏純左和他一起唱「你是我的生命」，其他縣市黨部主委也跟著大合唱。余天唱出一身汗，脫去外套，台上台下熱絡的場面，不輸年輕歌手舉辦的粉絲見面會。

余天說，年輕時常來金門勞軍，服役時在憲光康樂隊，也常獻藝，「就是後來禁唱一年時，也常來金門勞軍」。有趣的是，與余天同為70歲的長者李靜雯跳出來說，50年前曾與余天在安民村同台尬撞球，余天十分驚訝。

李靜雯透露，余天當時是憲兵，外表英挺，讓她印象深刻，能夠與這位後來的歌王同台競技，她覺得是很難得的境遇。由於家中經營撞球店，李靜雯練就一身不錯的功夫，所以當天余天不是他的對手。得知輸球糗事外露，余天故意扮了鬼臉，逗得現場老人家哈哈大笑。

余天並應大同之家主任楊志斌之請，在麥克風上簽名。楊志斌說大同之要很少有這麼重量級的人物來訪，因此要好好珍藏這支麥克風，放在大同之家家史館裡展示。

相對阿嬤的熱情，余天覺得大同之家的阿公好像太冷靜了，不過，余天唱歌時，也有幾位阿公輕輕跟著唱和。余天向長者保證，以後到金門，一定會來大同之家探望大哥大姐。(編輯:孫承武)1070324